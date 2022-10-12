ВОЙНА В Украине Байден заявил, что США предоставят Украине самые современные средства ПВО

2022-10-12 13:35

Украина просит у США больше систем ПВО, опасаясь более интенсивных ударов зимой по инфраструктуре, — сообщает Politico.

Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил, что сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, ведь россия уже прибегала к этому.

Кроме того, на россии заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные.

По состоянию на сегодня уже известно, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Об этом сказал Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским, - передает Белый дом

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