Байден заявил, что США предоставят Украине самые современные средства ПВО

Украина просит у США больше систем ПВО, опасаясь более интенсивных ударов зимой по инфраструктуре, — сообщает Politico.
Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил, что сценарий ракетных ударов по инфраструктуре вероятен, ведь россия уже прибегала к этому.
Кроме того, на россии заканчивается запас высокоточных ракет, поэтому удары будут все более неточные, а следовательно, разрушительные.
По состоянию на сегодня уже известно, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Об этом сказал Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским, - передает Белый дом