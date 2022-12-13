ВОЙНА В Украине Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами ПВО приоритетной задачей для США

2022-12-13 08:26

Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей для Америки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, обнародованном по итогам переговоров Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Байден напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Байден также обратил внимание на выделении $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о чем было объявлено 29 ноября.

"Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и за ее агрессию", – отметили в Белом доме.

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