ВОЙНА В Украине Таки новая серия! Братчук рассказал, что ВСУ устроили оккупантам в Чернобаевке

2022-07-03 22:00


Накануне в районе временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области прогремел сильный взрыв

Украинские воины уже в 23-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке.

Об этом рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Кстати говоря. Снова Чернобаевка. Какой уж там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?". И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

 

 

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