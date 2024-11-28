ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали о новой тактике роССийской армии на фронте

2024-11-28 20:04

 

Оккупанты выдвигаются на штурмы малыми пехотными группами по несколько человек.

Российские военные прибегают к штурмам без привлечения бронетехники. Они применяют тактику штурмовых групп, которые просачиваются в несколько волн.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

Россияне могут выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех-пяти или десяти человек без привлечения бронетехники. Таким образом оккупанты применяют тактику сначала пропитки, а затем накопления.

"Дальше, если удастся дойти до укрытия, дождаться следующей второй пятерки и потом проводить уже штурмовые действия. А если не удастся, наши воины их уничтожат, то навсегда остаться в том месте, откуда начинали штурм", – сказал он.

По словам Волошина, для доставки штурмовых групп как можно ближе к украинским позициям, россияне используют бронетехнику, высокомобильные транспортные средства, мотоциклы, баги, квадроциклы, грузовики и легковые автомобили,

"Такие разнородные колонны обычно поражает огонь нашей артиллерии или с помощью FPV-дронов", – добавил Волошин.

Напомним, Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве сообщило, что российская баллистическая ракета, попавшая по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой вред.

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