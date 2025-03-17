ВОЙНА В Украине Украина применила против рашистов новейшую дальнобойную ракету Длинный Нептун

2025-03-17 09:36

Украина имеет новую крылатую ракету Длинный Нептун с дальностью 1000 км и уже применила ее против россии, сообщает Forbes.

Этот Нептун является более длинной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты Нептун длиной 5 метров, которая потопил флагман Черноморского флота россии "москва" в апреле 2022 года.

"Длинный Нептун был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия – тысяча километров", – добавляет издание.

Напомним, новая украинская дальнобойная ракета Длинный Нептун прошла испытания и успешное боевое применение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что новая ракета бьет на тысячу километров. Известно, что Долгий Нептун - это модификация крылатой ракеты Р-360 Нептун для поражения целей на больших расстояниях. Ракета Р-360 Нептун массой 870 кг имеет боевую часть, которая весит 150 кг. Дальность пуска - до 280 километров. Подробные характеристики новой дальнобойной ракеты пока что неизвестны.

subscriber subscriber

Еще по теме

ISW: роССия расхваливает новую ракету "Орешник", но эксперты сомневаются в ее инновационности

2024-11-23 13:30

"Кедр" или "Орешник". Буданов объяснил путаницу с названием новой ракеты рф

2024-11-23 10:30

Lockheed Martin завершили испытания новейшей ракеты для HIMARS и MLRS - дальность увеличена в два раза

2023-12-18 08:26

Минобороны РФ похвасталось успешным запуском новой ракеты

2015-04-05 13:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий применение армии Украины за границей

2025-03-17 14:39

Ударивший сотрудника ТЦК львовянин после задержания прошел ВВК и был признан годным к службе

2025-03-17 11:33

Украина применила против рашистов новейшую дальнобойную ракету Длинный Нептун

2025-03-17 09:36

КАРТА Генштаб ВСУ фактически подтвердил выход Суджи Курской народной республики

2025-03-17 08:23
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий применение армии Украины за границей 2025-03-17 14:39
Ударивший сотрудника ТЦК львовянин после задержания прошел ВВК и был признан годным к службе 2025-03-17 11:33
Украина применила против рашистов новейшую дальнобойную ракету Длинный Нептун 2025-03-17 09:36
КАРТА Генштаб ВСУ фактически подтвердил выход Суджи Курской народной республики 2025-03-17 08:23