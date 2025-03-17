ВОЙНА В Украине Украина применила против рашистов новейшую дальнобойную ракету Длинный Нептун

2025-03-17 09:36

Украина имеет новую крылатую ракету Длинный Нептун с дальностью 1000 км и уже применила ее против россии, сообщает Forbes.

Этот Нептун является более длинной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты Нептун длиной 5 метров, которая потопил флагман Черноморского флота россии "москва" в апреле 2022 года.

"Длинный Нептун был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия – тысяча километров", – добавляет издание.

Напомним, новая украинская дальнобойная ракета Длинный Нептун прошла испытания и успешное боевое применение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что новая ракета бьет на тысячу километров. Известно, что Долгий Нептун - это модификация крылатой ракеты Р-360 Нептун для поражения целей на больших расстояниях. Ракета Р-360 Нептун массой 870 кг имеет боевую часть, которая весит 150 кг. Дальность пуска - до 280 километров. Подробные характеристики новой дальнобойной ракеты пока что неизвестны.