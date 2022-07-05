ВОЙНА В Украине фото На острове Змеиный снова украинский флаг! ВСУ вернули стратегически важный участок земли

2022-07-05 11:33

Стратегически важная территория возвращена под юрисдикцию Украины - Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Напомним, ранее оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило о том, что после ударов ВСУ роССийские войска спешно и с большими потерями покинули остров Змеиный.

От так называемого "островного гарнизона", который там пытались нагородить рашисты остались только кучи сгоревшего и искареженного металла. Проще говоря, гарнизон отправился в направлении русского военного корабля :-)

Все будет Украина!

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фото На острове Змеиный снова украинский флаг! ВСУ вернули стратегически важный участок земли 2022-07-05 11:33
фото На одесских пляжах установили ограждения из сетки, которые закрывают подход к воде 2022-07-05 10:25