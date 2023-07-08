ВОЙНА В Украине видео 500 дней войны: Зеленский посетил остров Змеиный

2023-07-08 10:30

Небольшой клочок суши посреди Черного моря – это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море в 500-й день полномасштабной войны с Россией. Об этом глава государства сообщил в субботу, 8 июля.

"500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что небольшой клочок суши посреди Черного моря – это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории.

Напомним, за время войны страна-агрессор Россия потеряла убитыми более 233 тысяч военнослужащих. Только за сутки 7 июля было уничтожено 630 россиян.

Ранее Зеленский оценил баланс потерь во время войны между Украиной и Россией. Также он высказался по поводу количества погибших среди гражданских.