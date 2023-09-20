ВОЙНА В Украине ВСУ контролируют часть Казацкого острова на левом берегу Днепра – ISW

2023-09-20 20:04

 

Украинские войска продвинулись 19 сентября в Запорожской области в районе Вербового и несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста и на Казацкий остров.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска вели наступательные операции на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска неудачно атаковали вблизи Роботиного.

В то же время, по информации ISW, российский военный заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра: к северу от Подстепного (около 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховки). И украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

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