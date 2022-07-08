ВОЙНА В Украине КАРТА Беларусь сооружает защитные укрепления и огневые точки у границ с Украиной, Польшей и Литвой

2022-07-08 22:12

Беларусь обустраивает фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Как сообщает "Беларускi Гаюн", беларуские военные роют окопы и обустраивают огневые позиции вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов уверяет, что ситуация под контролем и Беларусь пока не готова воевать с Украиной.

Напомним, Польша уже отгородилась от союзной республики рф (беларуси) мощным забором. Установленные вдоль всей границы заградительные сооружения длинной 186 км и высотой не менее 5,5 м. Над столбами натянута колючая проволока. Вдоль заграждения установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Это капитальное заградительное строение похоже на границу США и Мексики.

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