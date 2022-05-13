Политика Между Польшей и Украиной не будет границы – Анджей Дуда заявил о братском союзе стран

2022-05-13 21:36

Президент Польши Анджей Дуда произнес речь по случаю торжества, в котором неоднократно упоминал братский союз с Литвой, Латвией, Эстонией и Украиной.

На десятилетие, а может, дай Бог, на столетие братское для Польши государство, и, как надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет,

– подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что отсутствие границ нашим странам нужно для того, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместное свое всеобщее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу.