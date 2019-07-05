Политика Россия перебрасывает большие силы и военную технику к границе Украины

2019-07-05 11:40 69

Россия постепенно увеличиваю количество войск вдоль украинско-российской границы. 

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное расширение", - заявил замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь в эфире Громадського.

Генерал-майор объяснил, что РФ увеличивала свои войска постепенного в течение всего периода военных действий на Донбассе. Однако на начальных этапах у российской стороны не было такой возможности, ведь не было полигонов и места для расположения воинских частей. А со временем они построили для себя территорию и практически закончили железную дорогу.

"То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно был в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - сказал Бондарь.

Напомним, что несмотря на договоренность о разведение сил по Станице Луганской, которое началось 26 июня, правоохранители следят за порядком на территории и МВД даже усилило некоторые подразделения. Состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ. Украинские военные отошли с одной из позиций, расположенной перед КПВВ "Станица Луганская".

 

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Политика

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