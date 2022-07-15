ВОЙНА В Украине Партия "Слуга народа" не одобряет конфликт между депутатами Тищенко и Безуглой

2022-07-15 16:04

Партия "Слуга народа" не одобряет заявление нардепа Марьяны Безуглой по поводу исключения коллеги Николая Тищенко из состава фракции и лишения членства в политсиле.

В партии не будут вмешиваться в конфликт и не одобряют позицию Безуглой. Политсила считает, что подобные споры между однопартийцами вредят имиджу "Слуги народа". Об этом LB.ua в комментарии сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе", – заявила она.

В то же время в партии считают, что заявление Безуглой вредит имиджу партии и не своевременно.

"Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии. Сегодня, в условиях войны точно не время для подобных конфликтов", – подчеркнула спикер.

Напомним, Марьяна Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение из фракции Николая Тищенко и прекращение его членства в партии.

В своем заявлении в адрес руководства "Слуги народа" Безугла заявила, что Тищенко совершал дискредитирующие политическую силу действия, сотрудничал с другими политическими партиями, становился фигурантом антикоррупционных расследований журналистов и незаконно получил наградное оружие. Все это, по мнению депутатов, дискредитирует полистилу.

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