Политика В Раду внесли законопроект Гетьманцева и Безуглой о налогообложении всех посылок из-за границы

2025-01-22 08:24

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости. Об этом свидетельствует проект №12430.

Автором проекта является глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. Среди соавторов его коллеги по правящей партии - Марьяна Безуглая, Максим Бужанский и другие.

Текста проекта закона пока нет. Однако ранее Гетманцев объяснял суть проекта.

В настоящее время пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену). Нардепы предлагают ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену более 150 евро также будет начисляться пошлина.

Также в Верховной Раде предлагают ввести НДС в 20% на обычные посылки от физического лица физическому лицу дороже 45 евро.

Кроме того, законопроект предлагает упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС конкретно поставщиком продуктов либо маркетплейсом.

Напомним, в январе 2022 года Рада установила лимит стоимости заграничных посылок без уплаты НДС и пошлины на уровне 150 евро. С 2019 года он был на уровне 100 евро.