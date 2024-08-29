Политика "Слуга народа" Дмитрук объявлен в международный розыск, - ГБР

2024-08-29 18:26

Нардеп "Слуги народа" (ныне внефракционный) Артем Дмитрук объявлен в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"По данным следствия ГБР, во время пребывания в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

В другом случае - в Киеве у депутата возникла ссора с одним из граждан, во время которой он нанес мужчине несколько ударов, в частности в голову. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Так, Дмитрука подозревают:

в умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины);

похищении огнестрельного оружия группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины);

умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины);

грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

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Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.