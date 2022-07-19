Мир Последний эфир. Умерла знаковая украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

2022-07-19 15:35

Умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Ей было 56 лет. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на свои источники.

После начала войны в Украине Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь.

"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но сегодня ночью болезнь унесла нашу Русю", – говорится в сообщении.

Руслана Писанка родилась в Киеве. Ее отец Игорь Писанка – известный кинооператор, лауреат премии Шевченко в 1973 году за документальный фильм "Советская Украина". Писанка вела программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина" и шоу на "1+1" "Твой День", а также снималась в кино. С 2012 года замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.