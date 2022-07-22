ВОЙНА В Украине фото В Одессе хотят построить фонтан вместо памятника Екатерине II — альтернативный взгляд

2022-07-22 22:12

Долгое время не угасают споры насчёт дальнейшей судьбы памятника Екатерины. Новый альтернативный взгляд — установка фонтана.

Одесский краевед Олег Ровнер считает, что после сноса памятник лучше передать в музей, а на его месте нужно восстановить фонтан и треугольный сквер вокруг него, так как они стояли на Екатерининской площади на протяжении 1870-1894-х годов.

Кроме этого, фонтан был одним из первых городских фонтанов, установленных в честь создания в Одессе водопровода. Тем более, фонтан не имеет отношения к политике.

Эту идею поддержал архитектор-краевед Сергей Дьяченко, который заявил, что фонтан придаст архитектурному ансамблю Екатерининской площади исторический вид и хорошо повлияет на сохранение расположенных вокруг архитектурных памятников.