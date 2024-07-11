Жизнь Расследование завершено - эксначальник Одесского ТЦК Евгений Борисов предстанет перед судом

2024-07-11 14:29

Завершено расследование в отношении бывшего одесского военкома, который вместо службы отдыхал на Сейшельских островах. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в четверг, 11 июля.

Установлено, что он со 2 по 16 декабря 2022 года уклонялся от службы, предоставив поддельный медицинский документ о пребывании на лечении.

19 декабря, находясь в военной части, он получил фальшивый медицинский документ для направления лечения за границу.

В декабре 2022 - январе 2023 он отдыхал на Сейшелах и в Испании. Ему инкриминируют неявку на службу, уклонение от военных обязанностей и использование поддельных документов.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам дела.

Бывший одесский военком находится под стражей.

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении военкома по факту незаконного обогащения более чем на 142 млн грн (ст. 368-5 УК Украины). Также ему сообщили о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, однако сам Борисов уверяет, что якобы ничего об этом не знает.

Напомним, фигурант, будучи в должности начальника Одесского ОТЦК и СП, с февраля 2022 года по апрель 2023 года приобрел активы более чем на 142 млн грн. Кроме того, ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Как известно, в указанный промежуток времени Одесский ТЦК и СП возглавлял Евгений Борисов.