ВОЙНА В Украине В Одессе задержали сотрудника ТЦК, который за взятки удалял мужчин из базы розыска

2025-02-06 09:31

В Одессе на взятке задержан 29-летний сотрудник районного ТЦК, который за 500-1000 долларов удалял мужчин из базы розыска. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Военнослужащий пообещал двум мужчинам призывного возраста помощь со снятием статуса "разыскиваемых". Одному клиенту из Одессы "услуга" стоила 500 долларов, а другому, состоящему на учете в области, вдвое дороже.

Фигуранта задержали с поличным во время получения взятки. Ему сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.