ВОЙНА В Украине Под Херсоном снова взрывы: россияне заявляют о новом ударе ВСУ по мосту через Ингулец

2022-07-24 13:00

Это уже вторая атака на мост в течение последних нескольких дней.

В Херсонской области утром, 24 июля, прогремели взрывы.

Об этом сообщают региональные паблики.

Тамошние жители пишут о прилете в Новой Каховке. Кроме того, взрывы прогремели в селе Дарьевка возле Херсона.

Вместе с тем российские СМИ заявили об атаке со стороны украинских защитников.

По словам пропагандистов, ВСУ снова обстреляли единственный Дарьевский мост через Ингулец. Также, по данным местных предателей, были атакованы позиции оккупантов возле Каховской ГЭС.