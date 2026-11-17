ВІЙНА В Україні Двотижневу пошукову операцію на місці удару по підземній школі Запоріжжя завершено: 72 загиблих та 4 зниклих

2026-11-17 12:38

У селищі Комишуваха Запорізької області офіційно завершили пошуково-рятувальну операцію на місці удару по підземній школі.

Підтверджено загибель 72 людей внаслідок російського авіаудару 2 листопада.

Основні підсумки та деталі трагедії:

За два тижні робіт рятувальники деблокували та витягли з-під завалів тіла 72 загиблих.

Серед них — місцеві жителі, рятувальники, поліцейські, медики, комунальники, працівники гімназії та ЦНАПу.

Ще чотири людини залишаються зниклими безвісти.

Четверо врятованих у перші години після атаки досі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, о 09:45 російські війська завдали прицільного удару керованими авіабомбами по місцевій гімназії, де щопонеділка видавали гуманітарну допомогу, а підземне приміщення використовувалося як укриття.

Приблизно за годину окупанти повторно вдарили по закладу надпотужною авіабомбою ФАБ-3000, коли на місці вже працювали екстрені служби та рятували людей.

Як повідомив очільник МВС України Іван Вигівський у зведенні про завершення робіт, операція тривала за кілька кілометрів від лінії фронту.

Протягом 14 днів російські війська 11 разів обстріляли селище, з них дев'ять атак припали безпосередньо на місце розбору завалів (внаслідок чого поранень зазнали четверо рятувальників і троє поліцейських, а також була пошкоджена спецтехніка).

До робіт залучали інженерну техніку та кінологів.

Через сильні пошкодження тіл експерти провели десятки ДНК-досліджень для встановлення осіб загиблих.