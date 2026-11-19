ВІЙНА В Україні Кримський міст надовго виведено з ладу - Сили оборони знизили логістичні можливості ворога

2026-11-19 14:34

19 листопада над Керченською протокою знову пролунали вибухи. Ракети Нептун завдали удару по незаконно збудованому Кримському мосту, повідомив Генштаб ЗСУ у четвер.

"Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що цей міст – головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий".

В Генштабі зазначили, що Керченська переправа – лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт.

"Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада – через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада – через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині", – розповіли військові.

За їхніми словами, кожен виведений з ладу міст – це довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій.