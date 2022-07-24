Политика "Мені не цікава позиція заступника в Мінсоцполітики» - Ніжинський

2022-07-24 17:36

 

Два дні тому з’явилася інформація про призначення Сергія Ніжинського на посаду заступника Міністра з питань європейської інтеграції. Таке призначення мотивують успішною реалізацією проєктів з гендерно зумовленого насильства та Стамбульської конвенції.

Ми звернулися до Сергія Ніжинського по коментар й отримали наступну відповідь: «Так, моє прізвище дійсно лунає останніми днями щодо призначення, але я вважаю, що двічі в одну річку немає сенсу заходити. Я був заступником Міністра з питань європейської інтеграції, і ми успішно реалізували багато проєктів і створили всі передумови для підписання «Партнерства Біарріц» з Першою леді, ратифікації Стамбульської конвенції, створення кол-центру «1547» та немало зробили для протидії торгівлі людьми. Однак на позиції радника з питань євроінтеграції у віце-прем’єрки я бачу більше можливостей допомогти державі. Тому така пропозиція заступника міністра мене не зацікавила»

Нагадаємо: Сергій Ніжинський був Заступником Міністра соціальної політики 2019-2020 рр, в зараз є радником Віцепрем’єрміністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, з соціальних, міграційних питань

 

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