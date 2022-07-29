ВОЙНА В Украине фото В Харькове остановки общественного транспорта переоборудуют в защитные бомбоубежища

2022-07-29 21:36

У Харкові побудують залізобетонні зупинки для захисту від російських обстрілів.

Міський голова анонсував, що за 2-3 тижні спеціальні залізобетонні захисні споруди почнуть монтувати на зупинках громадського транспорту.

Терехов посилається на досвід Ізраїлю, де такі укриття ефективно захищають від снарядів та розльоту осколків.

Влада вже визначила перші 25 місць, де з'являться такі убезпечені зупинки. Їх почнуть встановлювати на найбільш завантажених маршрутах громадського транспорту, а поки що продемонстрували перші рендери.