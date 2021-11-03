Политика В Минэнерго рассказали о последствиях остановки поставок Россией угля в Украину

2021-11-03 21:00

На прошлой неделе стало известно, что Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину. О том, какими будут последствия этого решения для украинских граждан, УНН поинтересовался у Министерства энергетики Украины.

Цитата

“В ноябре украинские компании планируют увеличить долю импорта по сравнению с октябрем благодаря диверсификации источников поставки угля”, — ответили в міністрстві.

Детали

Как отметили в пресс-службе, украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Так, государственная компания “Центрэнерго” планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля.

“Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки”, — сообщили в Минэнерго.

В то же время в ведомстве отмечают, что работу тепловой генерации в основном обеспечивает украинский уголь.

Так, по данным Минэнерго, в октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи — это составляет 85% от общего поставки.

“В ноябре планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн.

Минэнерго в ежедневном режиме контролирует поступление и срабатывание угля на тепловых электростанциях. Уголь поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации. По состоянию на 29 октября в работе — 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных”, — сообщили в пресс-службе.

Также по данным министерства, за 8 месяцев 2021 года угледобывающими предприятиями Украины добыто угля на 1 290,7 тыс. тонн (или на 7,0%) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе добыча энергетического угля увеличилась на 752,6 тыс. тонн (или на 5,3%).

“По законодательству, Министерство энергетики не может вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, и именно предприятия должны обеспечить необходимые объемы запасов угля. В то же время Минэнерго приняло все необходимые меры для создания как организационных, так и финансовых возможностей для накопления угля”, — отметили в ведомстве.

В министерстве отчитались также по оптимизации плановых годовых графиков ремонтов электростанций, в том числе, ремонтную кампанию атомных энергоблоков, что позволило увеличить объемы производства электроэнергии НАЭК “Энергоатом” в энергодефицитный период ОЗУ 2021/2022 года.

“В частности, в течение сентября — декабря 2021 года ожидается увеличение генерации АЭС на 880 млн квтч по сравнению с прогнозным балансом электрической энергии ОЭС Украины, утвержденным 26.04.2021. Это снизит расход угольной продукции на ТЭС ГК около 450 тыс. тонн”, — добавили в пресс-службе.

Контекст

На прошлой неделе председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от “Слуги народа” Андрей Герус сообщил, что Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Дополнение

На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября было накоплено в четыре раза меньше угля от плана. При этом профильное министерство уверяет: несмотря на отставание от графика Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации на АЭС.

Также добавим, что в Раде в пятницу хотят заслушать министра энергетики, в том числе и по запасам угля в стране.