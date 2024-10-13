Политика Польша остановит предоставление убежища мигрантам

2024-10-13 11:30

Премьер-министр Польши Дональд Туск обещает свести "до нуля" нелегальную миграцию в стране.

Польша намерена временно остановить действие права на предоставление убежища.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает Bild в субботу, 12 октября.



По его словам, это станет частью новой миграционной стратегии. "Я буду требовать, чтобы это решение было признано в Европе", – подчеркнул Туск.



На партийной конференции Гражданской коалиции премьер заявил, что власти должны вернуть полный контроль над въезжающими в Польшу и Европейский Союз.



"Мы сократим нелегальную миграцию в Польшу до минимума", – объявил Туск.



Новый строгий план будет представлен кабинету министров в начале следующей недели.



Кроме того, Туск подверг критике Брюссель, угрожая не соблюдать миграционное соглашение ЕС, если оно поставит под угрозу безопасность Польши.



Приостановка будет касаться только незаконных попыток пересечения мигрантами границы со стороны Беларуси. Таким образом, это не коснется украинцев, бегущих в Польшу от войны.



Напомним, в Швеции планируют выплачивать мигрантам около 34 тысяч долларов за добровольный выезд из страны и возвращение на родину. Германия возобновляет контроль на сухопутных границах из-за мигрантов.