В субботу, 30 июля, в центре временно оккупированного города Энергодар Запорожской области произошел пожар в результате ракетных обстрелов. В городе слышна детонация боеприпасов российских оккупантов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео от местных жителей.
По предварительным данным, ракеты попали в гостиницу, где дислоцировались российские оккупационные войска. Очевидцы информируют о звуках детонации боеприпасов. Пока что эту информацию официально не подтвердили Вооруженные Силы Украины.
Стоит отметить, что из временно оккупированного Энергодара рашисты ежедневно обстреливают Никополь Днепропетровской области, в результате чего есть значительные жертвы среди мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры.
Последствия удара по военной технии рф