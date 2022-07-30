ВОЙНА В Украине фото В центре оккупированного Энергодара пожар - слышна детонация боеприпасов

2022-07-30 10:30

В субботу, 30 июля, в центре временно оккупированного города Энергодар Запорожской области произошел пожар в результате ракетных обстрелов. В городе слышна детонация боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео от местных жителей.

По предварительным данным, ракеты попали в гостиницу, где дислоцировались российские оккупационные войска. Очевидцы информируют о звуках детонации боеприпасов. Пока что эту информацию официально не подтвердили Вооруженные Силы Украины.

Стоит отметить, что из временно оккупированного Энергодара рашисты ежедневно обстреливают Никополь Днепропетровской области, в результате чего есть значительные жертвы среди мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры.

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