ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ "закрыли" для оккупантов еще один мост на Херсонщине

2022-07-31 10:00

Передвижение российской техники по нему невозможно.

Вооруженные силы Украины "закрыли" еще один мост, по которому российские войска доставляли технику под временно оккупированный Херсон. Речь идет о железнодорожной переправе.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, двигаться по этому мосту теперь невозможно. А на снимке со спутника хорошо видна дыра в холсте.

"Антоновский железнодорожный мост в Херсоне также ВСЕ! Передвижение российской техники по нему - невозможно. Спасибо нашим ВСУ!",- написал Хлань.

Эту информацию подтвердил и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Отметим, сейчас для отступления у оккупантов осталась лишь дамба Каховской ГЭС.

Удары по мостам в Херсонской области

19 и 27 июля ВСУ нанесли ряд ударов по Антоновскому мосту, который соединяет берега оккупированного РФ Херсона. Из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно.

24 июля атаке ВСУ подвергся и единственный мост через Ингулец в Херсонской области.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подтвердил, что ситуация с Антоновским мостом в Херсоне взята под огневой контроль ВСУ.

По словам эксперта Ивана Киричевского, чтобы покинуть отрезанный берег города, русским оккупантам придется оставить здесь всю свою тяжелую технику.

Как отмечали в британской разведке, ВСУ создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Через Днепр осуществлялось снабжение русской армии на правобережье Херсонской области.