На сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
На сегодня, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, а местами - град.
"13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
На выходных в Украине продолжатся дожди, однако в конце недели погода начнет меняться. В воскресенье, 14 августа, по всей стране ожидается повышение температуры, а дожди останутся преимущественно в западных областях.