ВОЙНА В Украине КАРТА Укргидрометцентр объявил I уровень опасности: что будет с погодой

2022-08-13 11:00

 

На сегодня почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

На сегодня, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, а местами - град.

"13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

На выходных в Украине продолжатся дожди, однако в конце недели погода начнет меняться. В воскресенье, 14 августа, по всей стране ожидается повышение температуры, а дожди останутся преимущественно в западных областях.

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