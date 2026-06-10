Політика Євросоюз дозволив військовим кораблям затримувати та оглядати суда "тіньового флоту" рф

2026-06-10 10:31

Країни Євросоюзу дозволили військовим кораблям місії IRINI у Середземному морі затримувати та оглядати іноземні судна, які вважають частиною російського "тіньового флоту". Про це інформує пресслужба ЄС.

Як зазначила глава європейської дипломатії Кая Каллас, операція змінила правила застосування сил і тепер може проводити затримання та огляд суден.

Рішення пов’язане не лише з дотриманням санкційного режиму, а й із безпекою морського судноплавства. Водночас Євросоюз прагне обмежити доходи росії, які можуть використовуватися для фінансування війни проти України.

Операція IRINI працює в Середземному морі з березня 2020 року. Її створили для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Також місія займається моніторингом незаконного експорту лівійської нафти, боротьбою з контрабандою людей та підготовкою берегової охорони Лівії.

Рішення ухвалили на тлі посилення санкційної політики ЄС. Навесні 2026 року Євросоюз затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає додаткові обмеження щодо танкерів, які перевозять російську нафту, а також заборону низки послуг, пов’язаних із її транспортуванням.

Раніше судна, пов’язані з перевезенням російської нафти або підозрювані в обході санкцій, затримували зокрема Франція, Німеччина, Естонія та Фінляндія.