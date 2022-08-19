В Кабмине заявили, что решение по сносу памятника Екатерине II в Одессе должны принимать одесситы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время интервью онлайн-порталу "Свідомі" обрисовал свою позицию по отношению к памятнику Екатерине II.
Минкульт не против демонтажа по законным процедурам, помня о том, что мы толерантная европейская страна, где отказ от советского наследия должен происходить прозрачно.
“О памятнике Екатерине II у меня очевидно мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие”, - сказал Александр Ткаченко.