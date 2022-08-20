ВОЙНА В Украине фото В Бахчисарае прогремели взрывы, над аэродромом дым, в Севастополе в небо подняли вертолет

2022-08-20 11:15

В оккупированном Крыму прогремели новые взрывы. В небо над Севастополем подняли вертолет.

Об этом сообщают местные паблики.

"Бахчисарай, только что было 2 взрыва, вероятно сбит беспилотник", – сказано в сообщении.

Позже появились сообщения о том, что взрывов было три. Над российским военным аэродромом начал подниматься дым.

Сообщают также о том, что оккупанты подняли в воздух боевой вертолет.

"После взрыва в Севастополе в небе замечен армейский вертолет, задействованный в патрулировании над городом", – пишут крымские паблики.

Еще два вертолета замечены в районе Нахимовского училища.