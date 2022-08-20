В оккупированном Крыму прогремели новые взрывы. В небо над Севастополем подняли вертолет.
Об этом сообщают местные паблики.
"Бахчисарай, только что было 2 взрыва, вероятно сбит беспилотник", – сказано в сообщении.
Позже появились сообщения о том, что взрывов было три. Над российским военным аэродромом начал подниматься дым.
Сообщают также о том, что оккупанты подняли в воздух боевой вертолет.
"После взрыва в Севастополе в небе замечен армейский вертолет, задействованный в патрулировании над городом", – пишут крымские паблики.
Еще два вертолета замечены в районе Нахимовского училища.