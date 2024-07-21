ВОЙНА В Украине Соцсети: В разных районах Крыма гремят взрывы

2024-07-21 12:30

Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер сообщил также об угрозе ударов баллистическими ракетами ATACMS.

Взрывы раздаются в нескольких районах временно оккупированного Крыма, работает ПВО российских захватчиков. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Российское ПВО работает в Джанкое, над селом Новостепное вздымается дым.

В соцсети отмечают, что взрывы также слышны в Красногвардейском и Красноперекопском районах.

Россияне также сообщили об угрозе ударов баллистическими ракетами ATACMS.

Напомним, в ночь на четверг в Крыму подверглась атаке российская база береговой охраны на озере Донузлав. Поражение нанесли морские и воздушные дроны СБУ.