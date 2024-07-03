ВОЙНА В Украине В Днепре и Запорожье сегодня снова прогремели взрывы

2024-07-03 12:28

В Днепре и Запорожье сегодня снова прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в городе раздались в 8:45 утра. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о группе ударных БпЛА, двигавшихся в направлении Днепра с запада.

Паблики пишут, что в городе предварительно работает ПВО.

Взрывы в Запорожье раздались в 9:09 утра. О взрыве также сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракете, летящей через Запорожье в направлении Днепра и Павлограда.

В настоящее время воздушная тревога продолжается на юге и востоке Украины, в частности, в Днепропетровской и Запорожской областях.