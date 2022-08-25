ВОЙНА В Украине В Україні на воєнний час заборонено нараховувати штрафи за несплату комуналки

2022-08-25 15:37

В Україні на воєнний час заборонено нараховувати штрафи за несплату комуналки. Багато українців за 6 місяців накопичили борги за послуги житлово-комунального господарства.

Але після скасування воєнного стану громадянам доведеться заплатити за комуналку, але без штрафних санкцій, повідомляють юристи.

Відповідно до постанови, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється:

  • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
  • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

В пункті 2 цієї постанови вказано, що вона застосовується з 24 лютого 2022 року.

З тексту постанови вбачається, що вона стосується тільки населення. На юридичних осіб її умови не поширюються.
Постанова № 206 стосується всіх житлово-комунальних послуг (без винятків). Відповідно до статті 5 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” до житлово-комунальних послуг належать: послуга з управління багатоквартирним будинком, послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

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Решение принято: Словакия в ближайшее время передаст Украине еще 30 танков Т-72 2022-08-25 13:35
Литва нашла способ ввести полный запрет для русских пересекать границы ЕС 2022-08-25 12:28