Политика Министр Рева перед выборами заявил, что пеня за долги по коммуналке - это "дурня полная"

2019-06-13 08:10 36

Получивший широкую известность после своего заявления, что граждане Украины бедны, поскольку слишком много едят министр соцполитики Андрей Рева, сделал новое заявление. На этот раз, как принято перед выборами, правительственный чиновник уже попытался порадовать уши электората.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная дурня. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню – какой в этом смысл? Это дурня полная. Если бы речь шла о богатых людях, которые не платят из-за своей недисциплинированности или нежелания, возможно, это было бы правильно. Но говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить – я считаю, что это дурня полная", - прокомментировал он.

Рева также не забыл уточнить, что они с премьером Гройсманом в введении пени совсем не виновны, решение продиктовано принятым в Верховной Раде законом.

С 10 ИЮНЯ ДОЛЖНИКАМ НАЧАЛИ НАЧИСЛЯТЬ ПЕНЮ - РАЗМЕРЫ И НЮАНСЫ

"Это не решение правительства, это решение народных депутатов Украины. Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня этого года, она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям представлять себе, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать", - отметил он.

Напомним, в Украине с 10 июня 2019 года начали начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах. Пеня начисляется за долги, которые образовались с 1 мая текущего года. В случае просрочки оплаты за ЖКУ начисляется пеня согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего. Так, если вы задолжали 1 000 гривен, то пеня составит порядка 10 копеек в день. В итоге, за месяц к указанной сумме долга прибавится еще 3 грн. При этом важно понимать, что пеню будут начислять с первого рабочего дня после крайнего срока оплаты услуг. Если периодически вносить хотябы минимальные платежи, эта дата будет постоянно обнуляться.