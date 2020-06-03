Украина В Киеве долги за коммунальные услуги поручили выбивать коллекторам

2020-06-05 15:38 696

В Киеве долги за воду начнут взимать с помощью коллекторов, ведь общая задолженность киевлян за воду составляет 566 млн 180 тыс. грн., сообщает ТСН.

"Теперь договор и закон предусматривают, что могут ограничивать или совсем отключать от водоснабжения, водоотведения и других услуг", - говорит директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

В сообщении "Киевводоканала" и вовсе указано, что в дальнейшем придется прибегнуть "к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы".

В ответ на официальный запрос в компании подтвердили, что совсем скоро начнут сотрудничать с профессиональными коллекторами, ведь население задолжало организации огромную сумму.

"По состоянию на апрель 2020 года задолженность населения города перед обществом за потребленные услуги централизованного снабжения и отведения воды составляет 566 млн 180 тыс. грн", - отмечается в ответе.

При этом 80% суммы должна одна десятая потребителей. Именно из-за них в первую очередь и заключают соглашение с коллекторами. Их будут направлять только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг превышает тысячу грн.

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