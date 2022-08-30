Мир фото Що покаже Національна опера України у вересні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2022-08-30 12:27

Свій новий 155-й театральний сезон Національна опера України розпочинає найяскравішими шедеврами світового та українського класичного мистецтва, а також подарунком для наймолодших глядачів - балетом «Пригоди Піноккіо», прем’єрою одноактного балету «Доктор Фауст» та грандіозним концертом з нагоди 90-річчя від Дня народження видатного українського співака Анатолія Борисовича Солов’яненка.

І хоча вистави у вересні будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (початок о 17:00), суботу (о 15:00) та неділю (о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами!

Найближчі заплановані вистави:

2 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Опера, яка здобула світову популярність багато в чому завдячуючи нашій славнозвісній землячці Соломії Крушельницькій. На сцені Національної опери України опера йде у постановці легендарної Ірини Молостової (прем’єра на київській сцені відбулася 20 червня 1995 року).

Цього разу в головних ролях цієї японської трагедії на сцену вийдуть: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-сан, мадам Баттерфлай), Андрій Романенко (Б.Ф. Пінкертон, старший лейтенант морського флоту США), Марія Березовська (Сузукі, служниця), Петро Приймак (Шарплес, консул США у Нагасакі), Руслан Танський (Горо, маклер-сват), Володимир Тишков (Бонза, дядько Чіо-Чіо-сан), Михайло Кірішев (Принц Ямадорі), Ірина Петрова (Кет Пінкертон). За диригентським пультом – Алла Кульбаба.

3 вересня (субота) о 15:00 та 10 вересня (субота) о 15:00 – балет «Пригоди Піноккіо».

До нового навчального року юним глядачам та їх родинам Національна опера України робить довгоочікуваний подарунок – балет «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова на музику Юрія Шевченка. Це свого роду переосмислення та повернення до першоджерел цього балету. Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів. «Це «жива» вистава, яка буде постійно трансформуватись, в залежності від часу, складу артистів, чи навіть від глядача. І головне, що вона добра і магічна – розповідає балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. – В фіналі від прояву людської доброти та любові під звуки чарівної музики всі наші ляльки оживають і перетворюються на звичайних веселих, пустотливих дітей».

Лібрето Віктора Литвинова та Юрія Шевченка за мотивами казки Карло Коллоді.

Постановний склад: балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, диригент-постановник – Герман Макаренко, художник-постановник, художник костюмів – Наталія Кучеря.

Дійові особи та виконавці https://opera.com.ua/afisha/prigodi-pinokkio

4 вересня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді

Одна з найпопулярніших опер у світі, яка свого часу вплинула на подальший розвиток європейської ліричної опери, зокрема на творчість Ж. Массне, Р. Леонкавалло та Дж. Пуччіні. В провідних партіях: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Олександр Мельничук (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін.

Також на вересень заплановані:

9 вересня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Верді «Ріголетто»

Опера Джузеппе Верді поставлена за драмою В. Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. Опера виконується мовою оригіналу – італійською.

11 вересня (неділя) о 15:00 - безсмертний шедевр української класики опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

16 вересня (п’ятниця) о 17:00 та 17 вересня (субота) о 15:00 - балет «Широко заплющені очі» у постановці Віктора Іщука та ПРЕМ’ЄРА балету «Доктор Фауст» на музику Р.Вагнера, Г.Берліоза, Ш.Гуно, Дж.Пуччіні, В.Белліні. Балет «Доктор Фауст» - неокласична вистава в жанрі сатиричної трагедії за мотивами однойменних творів Йоганна Воольфганга фон Гете та Кристофера Марлоу. В постановці використовуються техніки неокласичного, класичного, історико-побутового танцю, пантоміми, а також вокал. Оперні арії символізують божественне втручання, хор – спасіння душі Фауста, пантоміма – діяння Мефістофеля та неокласика, як внутрішній світ та переживання головного героя – Доктора Фауста….

Хореограф та режисер-постановник – Віктор Іщук, диригент-постановник – Микола Дядюра. Дійові особи та виконавці: Фауст (Сергій Кривоконь, Ян Ваня), Гретхем (Наталія Мацак, Анастасія Шевченко), Німфа (Катерина Курченко, Ірина Борисова), Мефістофель (Віктор Іщук, Даніїл Сілкін), оперні арії (Лілія Гревцова, Ольга Фомічова). Артисти балету та хор Національної опери України.

18 вересня (неділя) о 15:00 - Комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

23 вересня (п’ятниця) о 17:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію).

24 вересня (субота) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жизель» А.Адана

25 вересня (неділя) о 15:00 – Ювілейний вечір з нагоди 90-річчя від Дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка. В програмі концерту у виконанні провідних солістів Національної опери України твори з репертуару видатного українського тенора знаного та любимого у всьому світі. Серед найкращих партій Анатолія Борисовича Солов’яненка, якого ще називали «Українським Соловейком»: Андрій («Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського), Фауст (в однойменній опері Шарля Гуно), Альфред («Травіата» Дж. Верді), Надір («Шукачі перлин» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччині) та ін.

21 серпня 2022 року Президент України Володимир Зеленський нагородив Анатолія Борисовича Солов’яненка Президентською відзнакою «Національна легенда України» (посмертно). Представляючи постать А.Б.Солов’яненка, під час церемонії нагородження, Пітер Гелб - Генеральний директор найпрестижнішого оперного театру світу Нью-Йоркської «Метрополітан Опера», сказав: «… Метрополітан Опера пишається видатними українськими артистами, які відіграли визначну роль у її історії, як провідного оперного театру світу. Сьогодні ми віддаємо данину Великому українському тенору Анатолію Солов’яненку, який дебютував у МЕТ в 1977 році, виконавши головні партії – Італійського співака у «Кавалері троянд» та Турідду у «Сільській честі». Критик газети «Нью-Йорк Таймс» написав про дебют Солов’яненка: «Красивий, стрункий чоловік співав з величезним емоційним переконанням, винятково наповненим красивим голосом». Це не випадковість - його прізвище перекладається як «соловей». Іноді критики бувають праві.

Солов’яненко народився у маленькому шахтарському поселенні у передмісті Донецька. Його батько був шахтарем, і тільки згодом, коли він вивчав інженерію у Донецькому плітехнічному інституті, розкрився вокальний хист. Все інше – це історія. Він став Великим українським тенором! Анатолію Солов’яненку судилося стати одним з найвидатніших співаків у Метрополітан Опера… Нажаль, через вторгнення СРСР до Афганістану у 1779 році, радянське керівництво заборонило йому виїзд до США, для подальшої участі у виставах МЕТ. Це стало великою втратою для нашої аудиторії, але ми пам’ятаємо його незабутні виступи протягом двох сезонів.

З нагоди церемонії вручення надзвичайно престижної нагороди у переддень Дня Незалежності України, у присутності Президента України Володимира Зеленського, я маю велику честь представити постать Анатолія Солов’яненка – Національної Легенди України!» https://www.youtube.com/watch?v=p_4LbFx-CL8

Варто зазначити, що Анатолій Солов‘яненко був першим українським співаком, який отримав запрошення взяти участь у виставах Метрополітан Опера.

Де б Солов'яненко не виступав з концертами, він неодмінно включав до свого репертуару українські народні пісні. «Виконуючи народну пісню з естради, — казав митець, — я пропагую її, хочу привернути до неї увагу людей, і поки вистачить сил, я не відступлюся від цього завдання. Українську пісню чудово розуміють в усьому світі. У кожного народу пісня виражає ті ж почуття, що й у нас, — любов до Батьківщини, до дівчини, до матері, до природи… Недарма кажуть, що пісня не має кордонів».

А завершує перший місяць 155-го театрального сезону одна з найпопулярніших опер світового репертуару «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні (30 вересня, п’ятниця о 17:00).

До речі, цього року вперше за всю свою історію Національна опера України відмовилась від традиційних «канікул» влітку і продовжила давати вистави і в липні, і в серпні, підтримуючи духовно і морально своїх глядачів. Тож 154-й театральний сезон «плавно перейшов» в 155-й.

Важливо! У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру. Квитки на вистави (450 місць) можна придбати онлайн. Ціна квитків: від 100 до 500 грн.