ВОЙНА В Украине фото Нацбанк запретил банкам прием поврежденных купюр от населения и бизнеса

2022-09-01 10:27

В циркуляре НБУ говорится, что регулятор знает об обороте поврежденных купюр ( три круглых отверстия от дырокола) .

В Нацбанке добавили, что банкноты, вероятно, были похищены из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях. После этого они попали в оборот через терминалы, в которых отсутствует настройка распознавания повреждений на купюрах.

В связи с этим НБУ обязал банки изымать такие банкноты, как сомнительные, а также сортировать их отдельно от других испорченных. Кроме того, запретили обменивать такие банкноты физическим или юридическим лицам. Их тоже будут изымать без компенсации.

В НБУ подчеркнули, что таким образом уменьшится риск попадания поврежденных купюр в оборот. Сотрудники регулятора считают, что похищенные банкноты завезли в Украину умышленно, чтобы дестабилизировать ситуацию в финансовой сфере.

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2022-09-01 10:27
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фото Нацбанк запретил банкам прием поврежденных купюр от населения и бизнеса 2022-09-01 10:27