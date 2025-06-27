Економіка Гривня помітно зміцнилася відносно долара в обмінних пунктах - КУРС ВАЛЮТ

2025-06-27 13:30

Курс гривні знову зміцнився відносно долара в обмінних пунктах і стабілізувався щодо євро, яке перебуває на максимальних рівнях. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара в Україні знизився ще на 15 копійок до 41,80 гривень, а курс євро залишився на рівні 48,90 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,30 гривень, а євро - по 47,90 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 3 копійки і зараз перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар купівля-продаж.

Днем раніше Нацбанк знизив курс долара до гривні до рівня 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн). А курс євро війдійшов від історичного максимуму і становить 48,3238 гривень за 1 євро (-0,1846 грн).

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Курс гривні трохи зміцнився відносно долара, але оновило рекорд зростання 2025-06-26 09:31
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