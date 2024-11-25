Экономика В Украине планируют по-новому ежедневно устанавливать курсы валют

2024-11-25 11:33

Нацбанк Украины изменит подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка. Это касается курса гривны ко всем валютам, кроме доллара, сообщает сайт НБУ.

В сообщении отмечается, что завершилось обсуждение проекта изменений в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса по отношению к доллару США и учетной цене банковских металлов.

Официальный курс гривны по отношению к доллару США по-прежнему будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15.30 на следующий день. НБУ также обнародует расчетный курс гривны по отношению к доллару по состоянию на 12:00.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке. Это делается на основании котировок BFIX (Bloomberg Fixing). Теперь берется значение на конкретный момент, по состоянию на 15 часов. Курсы будут рассчитываться из-за среднего значения за период.

НБУ планирует ввести справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Нацбанк также намерен отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.

Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.