2022-09-10 11:30

Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - говорится в отчете аналитиков.

Так, в ISW пришли к следующим выводам (главные тезисы):