ВІЙНА В Україні Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії

2025-11-14 16:44

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який у січні 2022 року на території заводу Південмаш у Дніпрі розстріляв військовослужбовців Нацгвардії, повідомило ДБР.

За матеріалами розслідування, строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них - одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановило слідство, під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю.

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.

subscriber subscriber

Еще по теме

Тіктокера з Одещини засудили до п'яти років тюрми за публікацію відео з позиціями ЗСУ

2025-11-08 10:31

Мешканця Чернігівщини, який отримав кілька повісток та відмовився від мобілізації, засудили на три роки

2025-11-04 09:25

Військовослужбовця засудили до семи років позбавлення волі за смертельну ДТП

2025-10-01 11:28

Суд Китая виніс смертельний вирок чиновнику, який попався на хабарництві

2025-08-28 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії

2025-11-14 16:44

Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини

2025-11-14 13:30

Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ

2025-11-14 12:29

В Дніпропетровської області проходить примусова евакуація з Синельниківського району родин з дітьми

2025-11-14 08:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії 2025-11-14 16:44
Через вибух зарядного пристрою в Київської області зазнали поранень батько та дві дитини 2025-11-14 13:30
Затримано 20-річного мешканця Хмельницької області, який шпигував за авіацією ЗCУ 2025-11-14 12:29
В Дніпропетровської області проходить примусова евакуація з Синельниківського району родин з дітьми 2025-11-14 08:28