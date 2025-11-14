ВІЙНА В Україні Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який розстріляв бійців Нацгвардії

2025-11-14 16:44

Верховний Суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який у січні 2022 року на території заводу Південмаш у Дніпрі розстріляв військовослужбовців Нацгвардії, повідомило ДБР.

За матеріалами розслідування, строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед них - одна цивільна, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як встановило слідство, під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат, 200 набоїв і намагався втекти, однак через кілька годин його затримали у місті Підгороднє на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричну, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо.

Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби й незаконному поводженні зі зброєю.

Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов’язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.