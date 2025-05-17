ВОЙНА В Украине С начала года ВСУ приняли на вооружение более 60 образцов современных боеприпасов

2025-05-17 11:33

С начала года Минобороны допустило к эксплуатации более 60 образцов боеприпасов различного назначения. Самая большая группа - для беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне новинок есть боеприпасы для артиллерии и минометов, инженерные, боеприпасы для стрелкового оружия разных типов: как советских калибров, так и под калибры НАТО.

Украинские оружейники также разработали практические гранатометные боеприпасы для подствольных или автоматических гранатометов калибра 40 мм. Речь идет о двух типах гранатометных боеприпасов - инертный и маркерный. Маркерная 40-мм граната оснащена цветным красителем. Инертная - лишена взрывчатого заряда. Практические гранатометные боеприпасы используются для обучения личного состава и приведения оружия к нормальному бою.

Также сообщается, что в апреле Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более полутора десятков образцов боеприпасов украинского производства.