Спорт Василий Ломаченко поделился ожиданиями от будущего боя с Джамейном Ортисом

2022-09-16 22:12

"Я хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью ношу флаг каждый раз, когда выхожу на ринг. Я люблю свой вид спорта, и я так рад вернуться. Моя цель — завоевать бесспорный титул чемпиона в легком весе, но я не буду относиться легкомысленно к Джамейну Ортису", - цитирует Лому издание Skysports.

При победе Джамейна Ортиса Ломаченко может претендовать на абсолютный титул чемпиона мира в лёгком весе. Он должен был сразиться с Джорджем Камбососом за все титулы ещё в начале года, но война разрушила все планы, Василий вернулся в Украину при вторжении россии.

Бой с Ортисом пройдет 29 октября в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.