Спорт Чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни бросил перчатку Василию Ломаченко

2019-11-12 15:13 36

Американский боксер-чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни рассказал о своем желании подраться с Василием Ломаченко. 

"Реально вижу в Ломаченко некоторые минусы, которые вполне мог бы использовать. Прежде всего, один из ключевых факторов — мой джеб — пожалуй, самый быстрый в дивизионе. Сказать по правде, я ещё толком не прокручивал возможный сценарий боя в голове. А какой смысл, ведь пока что не похоже, что мы встретимся в следующем поединке.

Но я считаю, что у меня есть сильные стороны, за счёт которых могу его побить. Я быстрее, сильнее, выше. И я становлюсь лучше изо дня в день, мне ведь всего 20 лет. Даже по моим боям очевидно, что я набираю в мощи, становлюсь жёстче. Тому же Зауру Абдуллаеву я и вовсе сломал своими кулаками орбитальную кость. И это в возрасте 20 лет! Так что я реально становлюсь и сильнее, и мощнее.

Считаю, в бою с Кэмпбеллом Ломаченко показал свои недостатки. Люк неплохо дрался, использовал джеб, у него прошло несколько хороших ударов по корпусу. Он точно не победил, но в целом выглядел неплохо. Козыри Ломаченко известны давно. У него отличная работа ног. Это значит, что в этом компоненте ему нельзя уступать. Ломаченко не побить, если ты не сможешь противопоставить ему такую же быструю работу ног", - сказал Хейни.

Напомним, 9 ноября Дэвид Хейни успешно провел первую защиту своего пояса чемпиона WBC против Альфредо Сантьяго (12-1, 4 КО) из Доминиканской Республики.

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Спорт

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