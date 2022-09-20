ВОЙНА В Украине Аллу Пугачеву обвинили в "оскорблении роССийской армии": певицу проверят спецслужбы

2022-09-20 21:30

Всему виной тот пост, где она обратилась с просьбой признать себя "иноагентом".

После того как Минюст РФ назвал российского комика Максима Галкина "иноагентом", Алла Пугачева призвала власть РФ и ее записать в эти ряды. Примадонна опубликовала соответствующий пост у себя в Instagram-блоге.

Теперь из-за этого поста ее проверят на предмет дискредитации армии РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что в правоохранительные органы обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост Пугачевой в социальных сетях. Она решила, что поведение Пугачевой может и не соответствует критерию "иноагента", однако оскорбляет "вторую армию мира".

"Неравнодушная жительница" требует от органов проверить Аллу Борисовну на наличие противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку". Полиция также проверит ее публикацию на предмет дискредитации армии.

Отметим, 16 сентября 2022 года Минюст РФ заявил, что юморист Максим Галкин - "иноагент". Он якобы выполняет политическую миссию, и получает за это деньги от Украины. Сам Максим лишь посмеялся над таким поступком со стороны правительства, и сказал, что у них явно есть проблемы поважнее его.

Касательно своей антивоенной позиции Галкин заявил: "Это же нормально. Я не торгую своим мнением, я им делюсь. Говорю о том, что меня волнует и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в конституции, так же как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают только потому, что у меня есть мнение, отличное от общепринятого".

Уже спустя два дня после случившегося за дело взялась и Алла Пугачева. Это был первый случай, когда Примадонна открыто продемонстрировала солидарность с мнением своего супруга.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала певица на своей странице в Instagram.