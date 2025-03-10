Политика Илон Маск заявил, что Starlink сегодня является ключевым фактором для украинской армии

2025-03-10 13:32

Starlink является ключевым фактором для украинской армии и без него "линия фронта рухнула бы". Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter) и призвал к немедленному миру после этого заявления.

Маск подчеркнул, что его система Starlink является ключевой для украинской армии.

"Я буквально вызвал путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии", - уверяет миллиардер.

Он выразил "разочарование" затяжным конфликтом, а также призвал к немедленному миру.

"Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", – утверждает Маск.

subscriber subscriber

Еще по теме

Петицию с призывом лишить Илона Маска гражданства подписали уже 200 тысяч канадцев

2025-03-01 12:29

Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

В Минобороны Украины заявили, что уже есть альтернатива старлинкам Илона Маска

2025-02-24 13:32

Новый глава Департамента США Илон Маск не будет отчитываться о своем финансовом состоянии

2025-02-15 12:29

Еще новости в разделе "Политика"

Илон Маск заявил, что Starlink сегодня является ключевым фактором для украинской армии

2025-03-10 13:32

Вашингтон жестко отреагировал на нежелание Ирана вести переговоры о ядерном оружии

2025-03-10 12:35

Франция срочно предоставит Украине военную помощь на 195 миллионов евро

2025-03-10 09:36

Трамп дал понять, что соглашения о полезных ископаемых недостаточно для возобновления помощи Украине

2025-03-10 08:23
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Илон Маск заявил, что Starlink сегодня является ключевым фактором для украинской армии 2025-03-10 13:32
Вашингтон жестко отреагировал на нежелание Ирана вести переговоры о ядерном оружии 2025-03-10 12:35
Франция срочно предоставит Украине военную помощь на 195 миллионов евро 2025-03-10 09:36
Трамп дал понять, что соглашения о полезных ископаемых недостаточно для возобновления помощи Украине 2025-03-10 08:23