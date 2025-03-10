Политика Илон Маск заявил, что Starlink сегодня является ключевым фактором для украинской армии

2025-03-10 13:32

Starlink является ключевым фактором для украинской армии и без него "линия фронта рухнула бы". Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter) и призвал к немедленному миру после этого заявления.

Маск подчеркнул, что его система Starlink является ключевой для украинской армии.

"Я буквально вызвал путина к физическому бою один на один с Украиной, и моя система Starlink является основой украинской армии", - уверяет миллиардер.

Он выразил "разочарование" затяжным конфликтом, а также призвал к немедленному миру.

"Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась", – утверждает Маск.