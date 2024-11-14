ВОЙНА В Украине Информация об оккупации Ильинки и вхождении захватчиков в Купянск неправдива, - ВСУ

2024-11-14 16:05

 

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области, город находится под контролем Сил обороны.

Источник: спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Все атаки российских оккупантов на этом направлении успешно отбиты. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город под контролем Вооруженных сил Украины".

Детали: Офицер уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами В целом враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - добавил представитель Генштаба.

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Прямая речь: "Все атаки врага на этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины".

Детали: Кроме того Главное управление коммуникаций Генштаба заявило, что информация об оккупации населенного пункта Ильинка не соответствует действительности.

Что предшествовало: В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил, что россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стармер давит на Байдена ради 20 млрд для Киева и разрешения на удары по рф — Telegraph

2024-11-12 17:37

В Купянске закрылось последнее отделение почты и прекратили работу банкоматы

2024-11-11 08:23

Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в рф

2024-11-10 10:30

Трамп обсудит с президентом Южной Кореи участие войск КНДР в войне рф против Украины

2024-11-07 20:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Информация об оккупации Ильинки и вхождении захватчиков в Купянск неправдива, - ВСУ

2024-11-14 16:05

ВСУ остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили бронетехнику и значительную часть живой силы

2024-11-14 14:29

Суд приговорил наводчицу вражеских ударов по Донбассу к 15 годам тюрьмы

2024-11-14 10:27

В ТЦК заявили, что у них работают гражданские лица, потому воевать они не могут

2024-11-14 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Информация об оккупации Ильинки и вхождении захватчиков в Купянск неправдива, - ВСУ 2024-11-14 16:05
ВСУ остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили бронетехнику и значительную часть живой силы 2024-11-14 14:29
Суд приговорил наводчицу вражеских ударов по Донбассу к 15 годам тюрьмы 2024-11-14 10:27
В ТЦК заявили, что у них работают гражданские лица, потому воевать они не могут 2024-11-14 09:31