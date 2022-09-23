ВОЙНА В Украине фото В центре Днепра официально появилась улица Степана Бандеры - это было обещано Дмитрию Ярошу

2022-09-23 18:28

Городские власти Днепра окончательно утвердили переименование улицы Шмидта в центре города на улицу Бандеры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Борис Филатов.

По его словам, еще в 2015 году он обещал другу, основателю движения Правый Сектор Дмитрию Ярошу, увековечить имя политического деятеля, одного из идеологов украинского националистического движения XX века.

Он также напомнил о лозунге националистов - "Воля народам! Воля человеку!"

"Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так кратко и вместительно. Свобода, и только она, вот то, за что следует бороться. Не за автократию, не за вождизм, не за ограничение прав граждан. За Свободу", - подчеркнул Филатов.

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ВОЙНА В Украине

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КАРТА Хорошие новости с Херсонского направления - войска рф готовятся к отступлению, - ISW 2022-09-23 19:31
фото В центре Днепра официально появилась улица Степана Бандеры - это было обещано Дмитрию Ярошу 2022-09-23 18:28