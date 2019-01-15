Политика "Тут не самые идеальные люди" - Ярош впервые допустил причастность ПС к убийству Гандзюк

2019-01-16 08:11 282

Бывший глава Правого сектора, народный депутат Дмитрий Ярош впервые прокомментировал возможную причастность его экс-побратимов к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

В частности, он призвал дождаться суда по этому делу и заверил, что виновных не будет покрывать.

"По Херсону и Гандзюк мне позвонил генерал-лейтенант Кононенко из СБУ. Я дал указание всем своим ребятам максимально содействовать следствию. Обо всем остальном мы будем говорить после судебного решения. Мы предоставили полное содействие в деле Гандзюк. Они прилетели к нам на базу "вертушкой", начали следственные действия и так далее", - рассказал Ярош в интервью"Украинской правде".

Он заверил, что не намерен защищать своих бывших собратьев, если они действительно провинились. При этом, по его словам, случаев, когда он защищал своих, и они были виновными, не было.

"Любая структура, и УДА в том числе, - слепок общества. У нас, поверьте, собраны не самые идеальные люди. Есть ребята с отсидками, кого только нет. Когда мы их с комбатом держим в "ежовых рукавицах", то люди работают в правильном направлении. Как только идут в тыл, начинается безденежье, какие-то обвинения... Оправдать это невозможно. Надо наказывать, безусловно, с точки зрения закона. Других ответов не может быть", - подчеркнул лидер Украинской добровольческой армии.

Ярош также объяснил, почему довольно часто члены Правого сектора и УДА попадают в центр скандалов, связанных с рейдерством, рэкетом, разборками на региональном уровне.

"Как по мне, украинский народ слишком идеализировал добровольческое движение. Так, во многих вопросах есть за что. Но надо учитывать, что добровольцы - живые люди. Они могут без преувеличения героически воевать. Но когда выпадают из системы, выходят на "вольные хлеба", часто попадают в среду, где процветают рэкет, коррупция и всякие другие вещи", - отметил политик.